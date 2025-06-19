Son şampiyondan Nico Williams bombası

Son şampiyondan Nico Williams bombası
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Son La Liga şampiyonu Barcelona, Athletic Bilbao'nun İspanyol sol kanat oyuncusu Nico Williams ile prensip anlaşmasına vardı. 22 yaşındaki yıldızın, Athletic Bilbao ile olan sözleşmesinde 58 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi olduğu belirtiliyor.

Son La Liga şampiyonu Barcelona, uzun süredir peşinde olduğu bir transferde mutlu sona hayli yaklaştı.

ANLAŞMAYA VARILDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Barcelona, aylardır ilgilendiği Athletic Bilbao'nun İspanyol sol kanat oyuncusu Nico Williams ile prensip anlaşmasına vardı.

SERBEST KALMA BEDELİ 58 MİLYON EURO

22 yaşındaki yıldızın, Athletic Bilbao ile olan sözleşmesinde 58 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi olduğu iddia ediliyor. Bask ekibi ve Barcelona arasında bonservis müzakereleri sürüyor.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon Athletic Bilbao forması ile tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Gana asıllı oyuncu 11 gol, 7 asistle mücadele etti.

Haberler.com / İsmail Elal - Spor
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