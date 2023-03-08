Son paylaşımı olay oldu! Sevgilisinin aldığı teklif, Dele Alli'yi çıldırtacak cinsten

Beşiktaş'ın yıldızı Dele Alli'nin sevgilisi Cindy Kimberly'nin sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafı binlerce etkileşim aldı. "Benimle evlenir misin?" yorumları dikkat çekerken, bazı takipçiler bu yoruma Dele Alli'nin kızacağını belirtti.

Sezon başında Beşiktaş'ın Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli, büyük hayal kırıklığı yaratırken, sevgilisi Cindy Kimberly ise gündemden düşmüyor.

SON PAYLAŞIMI BÜYÜK ETKİLEŞİM ALDI

Instagram'da paylaştığı pozuna beğeni yağan Dele Alli'nin sevgilisi Cindy Kimberly'e erkek hayranlarından bazıları "Benimle evlenir misin?", "Yakıyorsun" yorumları yaptı. Başka takipçiler ise bu yorumların Dele Alli'yi kızdırabileceğini belirtti.

Cindy Kimberly'nin çok beğenilen fotoğrafı

DELE ALLI BEKLENENİ VEREMEDİ

Everton'dan sezon başında Beşiktaş'a kiralık olarak giden Dele Alli, siyah-beyazlı formayla 17 maça çıktı ve 3 gol katkısı verdi.

Cindy Kimberly ve Dele Alli'nin fotoğrafları: