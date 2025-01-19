Son maçı 2 yıl önce Beşiktaş'ta: Dele Alli, sahalara geri dönüyor

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen ve Everton ile yollarını ayırdığı Temmuz 2024'ten bu yana bonservisini elinde bulunduran Dele Alli, futbola geri dönmeye hazırlanıyor.

COMO'YA 1.5 YILLIK İMZA ATACAK

28 yaşındaki futbolcu, İtalya Serie A ekiplerinden Como'ya transfer olmak üzere. Sunday Times'ın haberine göre; bir süredir Cesc Fabregas'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Como ile antrenmanlara çıkan İngiliz yıldız, İtalyan ekibiyle ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

SON MAÇI 2 YIL ÖNCE BEŞİKTAŞ'TA

Dele Alli, son profesyonel futbol maçını Şubat 2023'te Beşiktaş formasıyla oynamıştı. Daha sonra Everton'a dönen oyuncu, sakatlıklarla dolu bir sezon geçirmiş ve sözleşmesi sona erene kadar forma şansı bulamamıştı.2022-2023 sezonunda kiralık Beşiktaş forması giyen Alli, siyah beyazlılarda 15 maça çıktı ve 3 gol attı.