Haberler

Son karar çıktı! Barış Alper'in maaşına zam yapılacak mı?

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Son karar çıktı! Barış Alper'in maaşına zam yapılacak mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Yönetimi, NEOM'dan aldığı teklif sonrası takımdan ayrılmak isteyen Barış Alper Yılmaz'ın maaşına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda kararını verdi. Teknik Direktör Okan Buruk ve Başkan Dursun Özbek'in duruşu sonrası futbolcu geri adım attı ve camiadan özür diledi. Yılmaz'ın tekrar takıma dönüp olumlu performans sergilemesi durumunda maaş artışı gündeme gelebileceği belirtildi.

Süper Lig devi Galatasaray Yönetimi, NEOM'dan aldığı teklif sonrası takımdan ayrılmak isteyen Barış Alper Yılmaz'ın maaşına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda son kararını verdi.

CAMİADAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Suudi Arabistan ekibi NEOM, Barış Alper Yılmaz'a yıllık 10 milyon euroluk teklif yapmış, bu rakam yıldız oyuncunun ayrılığı gündeme getirse de yönetimin kararlı tavrı ve Okan Buruk'un olumlu yaklaşımı sonrası futbolcu geri adım atmıştı.

ZAM PLANI ŞİMDİLİK YOK

İdmanlara çıkmayan ve sosyal medyadan siyah ekran paylaşımıyla tepki gösteren Barış, özür dileyerek takıma döndü. Yönetimin oyuncuya zamlı sözleşme teklif ettiği iddiaları ise gerçeği yansıtmıyor. Barış Alper Yılmaz'ın tekrar olumlu performans sergilemesi halinde maaş artışının gündeme gelebileceği öğrenildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
2026 yılında asgari ücret ne kadar olacak? İlk kez rakam telaffuz edildi

2026'da asgari ücret ne kadar olacak? İlk kez rakam telaffuz edildi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Kendini koskoca Osimhen le karşılaştırıyor. Onu tüm Avrupa kovalıyor ya seni? Barışı Man u, PSG, Arsenal gibi takımlar eğer bir gün isterse ancak o zaman o maaşı hak edersin..

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nilperi Şahinkaya intihar mı etti? Eski sevgilisinden ilk açıklama

İntihar iddialarının ardından eski sevgilisinden ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.