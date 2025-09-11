Son karar çıktı! Barış Alper'in maaşına zam yapılacak mı?

Süper Lig devi Galatasaray Yönetimi, NEOM'dan aldığı teklif sonrası takımdan ayrılmak isteyen Barış Alper Yılmaz'ın maaşına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda son kararını verdi.

CAMİADAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Suudi Arabistan ekibi NEOM, Barış Alper Yılmaz'a yıllık 10 milyon euroluk teklif yapmış, bu rakam yıldız oyuncunun ayrılığı gündeme getirse de yönetimin kararlı tavrı ve Okan Buruk'un olumlu yaklaşımı sonrası futbolcu geri adım atmıştı.

ZAM PLANI ŞİMDİLİK YOK

İdmanlara çıkmayan ve sosyal medyadan siyah ekran paylaşımıyla tepki gösteren Barış, özür dileyerek takıma döndü. Yönetimin oyuncuya zamlı sözleşme teklif ettiği iddiaları ise gerçeği yansıtmıyor. Barış Alper Yılmaz'ın tekrar olumlu performans sergilemesi halinde maaş artışının gündeme gelebileceği öğrenildi.