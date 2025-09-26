Son hamlesi doğrular nitelikte! Fenerbahçe'de Devin Özek dönemi sona eriyor
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sportif direktör Devin Özek ile bir görüşme yaparak kendisinin yeni yapılanmada düşünülmediğini belirtti. Kısa süre içerisinde yolların resmen ayrılması beklenen Devin Özek, Instagram hesabını kapattı. Özek'in ayrılığına artık kesin gözüyle bakılıyor.
Süper Lig devi Fenerbahçe'de yeni başkanı Sadettin Saran, futbol takımı yapılanması kapsamında sportif direktör Devin Özek ile bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde özel bir görüşme gerçekleştirdi.
HESABINI KAPATTI
Yaklaşık 20 dakika süren görüşmede Sadettin Saran, futbol takımındaki yeni yapılanma kapsamında Devin Özek'e kendisinin takımda düşünülmediğini iletti.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Bu görüşme üzerine Devin Özek de Instagram hesabını kapattı. Sarı-lacivertlilerde Devin Özek ile yolların kısa süre içerisinde resmen ayrılması bekleniyor.