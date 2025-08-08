Son Düzlük Atçılığı 26. Sezonuna Merhaba Dedi

Son Düzlük Atçılığı 26. Sezonuna Merhaba Dedi
Türk atçılığının efsane programı Son Düzlük, 26'ncı sezonuna 9 Ağustos Cumartesi günü Tay TV ekranlarında başlayacak. Program, atçılık gündemini, istatistikleri ve nostaljiyi izleyicilere sunacak.

TÜRK atçılığının efsane programı Son Düzlük, 26'ncı sezonuna 'Merhaba' diyor. Atçılık dünyasının nabzını tutan program, 9 Ağustos Cumartesi günü saat 10.30'da Tay TV ekranlarında yeni dönemin startını veriyor.

KESİNTİSİZ 26 SEZON

26 sezonla Türk yayıncılık tarihinin kesintisiz devam eden en uzun canlı yayın programı olan Son Düzlük, atçılık gündemini masaya yatırıyor. At yarışlarında son nokta 'Son Düzlük'te konulur sloganıyla 26 sezondur devam eden Son Düzlük'te; istatistikler, analizler, geçmiş yarış değerlendirmeleri ile günün koşuları yorumlanıyor.

NOSTALJİ KÖŞESİ

İlgiyle izlenen Nostalji Köşesinde atçılık tarihine damga vuran atlar, yarışlar ve jokeyler ile geçmişe yolculuğa çıkılıyor.

HAFTA SONUNUN VAZGEÇİLMEZİ

Tay TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Cantınaz moderatörlüğünde ünlü at yarışı yorumcuları Eray Balcı ve Tolgahan İmal'in analiz ve değerlendirmelerinin yer aldığı Son Düzlük, bu sezon da cumartesi ve pazar sabahlarının vazgeçilmezi olmaya devam edecek. Son Düzlük, 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü 10.30-13.30 saatleri arasında 26'ncı sezonuyla Tay TV ekranlarında yerini alacak.

