Kara Kartal'a soğuk duş! Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda penaltı atışlarında Ankaragücü'ne elendi

Beşiktaş, normal ve uzatma süresi 1-1 tamamlanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Ankaragücü'ne penaltılarda mağlup oldu. Başkent ekibi, Beşiktaş'ı eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu'nda Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertli ekip 12. dakikada Ali Sowe'un attığı golle öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İKİNCİ YARI GERGİN GEÇTİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyun sık sık durdu. Taraftarlar sahaya madde yağdırdı. Muleka, 61'de rakibine yaptığı hamle yüzünden kırmızı kart gördü. Hakem pozisyonu VAR'da izleyip kartı iptal etti.

CENK TOSUN SAHNEYE ÇIKTI

46'da oyuna giren Cenk Tosun, 77'nci dakikada beraberlik golünü kaydetti. Cenk'in sahaya dahil olmasıyla Beşiktaş üst üste pozisyonlar yakaladı.

MAÇ PENALTILARA GİTTİ

Karşılaşmanın 90 dakikalık bölümü 1-1'lik eşitlikte tamamlandı. Maç uzatmalara girdi. Beşiktaş'ı oyuna ortak eden Cenk, uzatmalarda sakatlandı. 104'te yerine Atiba girdi. Uzatmalarda 1-1'lik eşitlik bozulmadı, maç penaltılara gitti.

ANKARAGÜCÜ TURLADI

Ankaragücü, Beşiktaş'ı penaltılarla 4-3 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Siyah-Beyazlılar'da Atiba ve Masuaku penaltı atışından yararlanamadı.

GÜNEŞ ROTASYON YAPTI

Şenol Güneş; Emrecan, Umut Meraş, Tayfur, Muleka ve Saiss'e ilk 11'de şans verdi. Cenk, Redmond, Masuaku, Kerem Atakan oyuna sonradan dahil oldu.