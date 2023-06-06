Son dakika: Yeni sezon transfer dönemi 26 Haziran'da başlayıp 15 Eylül'de sona erecek
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Son dakika: TFF, yaz transfer döneminin 26 Haziran 2023 tarihinde başlayıp 15 Eylül 2023 tarihinde sona ereceğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, yaz transfer döneminin 26 Haziran 2023 tarihinde başlayıp, 15 Eylül 2023 tarihinde sona ereceğini açıkladı.
KIŞ TRANSFER DÖNEMİ 11 OCAK'TA BAŞLIYOR
TFF'den yapılan açıklama şöyle: "2023-2024 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 26 Haziran 2023 tarihinde başlayıp, 15 Eylül 2023 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 11 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 9 Şubat 2024 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir."