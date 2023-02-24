Son Dakika: Kuralardan biri çok zorlu! İşte Sivasspor ve Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri

Son dakika: UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu. Başakşehir ile Gent eşleşirken, Sivasspor'un rakibi ise Fiorentina oldu.