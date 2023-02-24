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Son Dakika: Kuralardan biri çok zorlu! İşte Sivasspor ve Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri

Spor Haberleri

Son dakika: UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu. Başakşehir ile Gent eşleşirken, Sivasspor'un rakibi ise Fiorentina oldu.

G Grubu'nu lider tamamlayan Sivasspor ile A Grubu'nu zirvede bitiren Başakşehir'in, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki rakipleri belli oldu.

TEMSİLCİLERİMİZİN RAKİBİ BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu kura çekimi bugün saat 15.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Başakşehir'in rakibi Gent olurken, Sivasspor ise Fiorentina ile eşleşti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki diğer eşleşmeler şöyle:

  • AEK Larnaca - West Ham United
  • Lazio - AZ Alkmaar
  • Lech Poznan - Djurgarden
  • Basel - Slovan Bratislava
  • Sheriff Tiraspol - Nice
  • Anderlecht - Villarreal

MAÇLAR NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Başakşehir ve Sivasspor maçlarını 9 ve 16 Mart'ta oynayacak.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir Sivasspor Spor Haberler Son Dakika

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Yorumlar (2)

bekir vural:

başakşehir turu geçer ama ilk 11 değişmeli acilen

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faruk kuzu:

sivasspor eksik sakat olmasın bu turu rahat geçeriz inşallah

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