Son Dakika: Kuralardan biri çok zorlu! İşte Sivasspor ve Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri
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Son dakika: UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu. Başakşehir ile Gent eşleşirken, Sivasspor'un rakibi ise Fiorentina oldu.
G Grubu'nu lider tamamlayan Sivasspor ile A Grubu'nu zirvede bitiren Başakşehir'in, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki rakipleri belli oldu.
TEMSİLCİLERİMİZİN RAKİBİ BELLİ OLDU
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu kura çekimi bugün saat 15.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Başakşehir'in rakibi Gent olurken, Sivasspor ise Fiorentina ile eşleşti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki diğer eşleşmeler şöyle:
- AEK Larnaca - West Ham United
- Lazio - AZ Alkmaar
- Lech Poznan - Djurgarden
- Basel - Slovan Bratislava
- Sheriff Tiraspol - Nice
- Anderlecht - Villarreal
MAÇLAR NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Başakşehir ve Sivasspor maçlarını 9 ve 16 Mart'ta oynayacak.