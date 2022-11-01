Son Dakika: Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı! Derbide forma giyebilecek
Spor Haberleri
Son dakika: Tahkim Kurulu, Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi. Deneyimli stoper, sarı-kırmızılıların Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmada forma giyebilecek.
Galatasaray'da Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı'ya PFDK tarafından 2 maç ceza verilmişti. Tahkim Kurulu, deneyimli savunmacının cezasında indirime gitti.
BEŞİKTAŞ MAÇINDA SAHADA OLABİLECEK
Tahkim Kurulu, Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi. Deneyimli stoper böylece sarı-kırmızılıların Beşiktaş ile oynayacağı derbide forma giyebilecek.
Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin, futbolcusu Abdülkerim Bardakcı'nın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezasının; somut olayın özelliklerine göre takdiren indirilerek 1 resmi müsabakadan men cezası biçiminde düzeltilmek suretiyle kararın onanmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir."