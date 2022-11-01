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Son Dakika: Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı! Derbide forma giyebilecek

Spor Haberleri

Son dakika: Tahkim Kurulu, Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi. Deneyimli stoper, sarı-kırmızılıların Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmada forma giyebilecek.

Galatasaray'da Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı'ya PFDK tarafından 2 maç ceza verilmişti. Tahkim Kurulu, deneyimli savunmacının cezasında indirime gitti.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA SAHADA OLABİLECEK

Tahkim Kurulu, Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi. Deneyimli stoper böylece sarı-kırmızılıların Beşiktaş ile oynayacağı derbide forma giyebilecek.

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin, futbolcusu Abdülkerim Bardakcı'nın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezasının; somut olayın özelliklerine göre takdiren indirilerek 1 resmi müsabakadan men cezası biçiminde düzeltilmek suretiyle kararın onanmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir."

Haberler.com - Spor

Abdülkerim Bardakcı Beşiktaş Spor Haberler Son Dakika

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Yorumlar (4)

slim shady:

Taraftar oyuncuyu dövmeye atlıyor cezayı yiyen bjk futbolcusu oluyor. Diğer tarafta derbi var diye indirim yapıyorsun! Haram olsun aldığınız paralar! Kul hakkı yemekten başka işleri yok!

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Çınar Saraç:

Bu futbolcu ise Sabri sarıoğlu messidir

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Mehmet Vatandaş:

yine alavere dalavere yine ayak oyunları bunun için soğuduk futboldan takip bile etmiyorum

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