Son Dakika: PFDK olaylı maç için faturayı kesti! İşte Josef de Souza ve Ankaragücü'ne verilen cezalar

Son dakika: PFDK, Ankaragücü maçı sonrası çıkan olaylarda kırmızı kart gören Josef de Souza için kararını verdi. Brezilyalı futbolcu, karşılaşma sonunda gördüğü kırmızı karttan doğan otomatik 1 maç cezası dışında ek bir ceza almadı. Ankaragücü ise yaşanan olaylar sebebiyle 1 maç seyircisiz oynama ve 300 bin TL para cezası aldı.

PFDK, Ankaragücü- Beşiktaş maçı sonrası bir taraftarın sahaya girerek siyah-beyazlı futbolculara saldırmasıyla başlayan olaylarla ilgili cezaları açıkladı.

JOSEF DE SOUZA'YA EK BİR CEZA VERİLMEDİ

Yaşanan olaylarda saldırgan taraftara müdahale eden Josef de Souza için yapılan açıklamada, "Beşiktaş A.Ş. sporcusu Josef de Souza Dias hakkında, 04.09.2022 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle sevk yapılmış ise de, kırmızı kart görmüş olması nedeniyle FDT'nin 94/4. hükmü bağlamındaki otomatik cezası dışında ayrıca ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir." ifadelerini kullandı. Buna göre Josef de Souza kırmızı karttan doğan otomatik 1 maç cezası dışında, ek bir ceza almadı.

ANKARAGÜCÜ'NE SEYİRCİSİZ MAÇ CEZASI

PFDK, maçta yaşanan olaylar nedeniyle Ankaragücü'ne de bir maç seyircisiz oynama cezası ve 300 bin TL para cezası verildi.