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Son Dakika: Oğuzhan Özyakup, Fortuna Sittard'da! Burak Yılmaz ile takım arkadaşı oldu

Spor Haberleri

Son dakika: Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup, Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Fortuna Sittard'a transfer oldu.

10 yıllık Beşiktaş macerasını sonlandıran Oğuzhan Özyakup, Hollanda Ligi ekibi Fortuna Sittard'a transfer oldu.

BURAK YILMAZ İKNA ETTİ

Fortuna Sittard transferi özel bir video ile duyururken, Oğuzhan Özyakup ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Milli futbolcunun ikna edilmesinde ise Burak Yılmaz'ın büyük payı olduğu ifade ediliyor.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Arsenal'in genç takımından 2012-2013 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Oğuzhan Özyakup, 10 sene terlettiği siyah-beyazlı formayla 310 maça çıktı. Milli orta saha takımına toplam 35 gol 62 asistlik katkı sağladı.

Haberler.com - Spor

Oğuzhan Özyakup Beşiktaş Spor Haberler Son Dakika

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