Son dakika: Müthiş final nefes kesti! İşte Süper Lig'e çıkan son takım
Haberler.com - Mesut Şahin - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika: Spor Toto 1. Lig Play-Off finalinde Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, Ankaragücü ve Ümraniyespor'un ardından Süper Lig'e çıkan son takım oldu. Sarı-siyahlı ekip 17 yıllık aradan sonra yeniden Süper Lig'de mücadele edecek.
Spor Toto 1. Lig Play-Off finalinde İstanbulspor ile Bandırmaspor, Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelenin kazananı İstanbulspor oldu.
17 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ
Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, 17 yıllık aranın ardından tekrar Süper Lig'e döndü. Süper Lig'e çıkan diğer iki takım ise Ankaragücü ve Ümraniyespor olmuştu.
İSTANBULSPOR'U İBRAHİM YILMAZ TAŞIDI
Sarı-siyahlılara Süper Lig biletini getiren golleri 33'te ve 45+9'da penaltıdan İbrahim Yılmaz kaydetti. Bandırmaspor'un tek golünü ise 45+3'te penaltıdan Philippe Paulin Keny attı.