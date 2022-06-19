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Son dakika haberleri! Royal Hastanesi Bandırmaspor Caner Hüseyin Bağ'ı transfer etti

AA - Ahmet Pesen - Spor
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Son dakika haberleri! Royal Hastanesi Bandırmaspor Caner Hüseyin Bağ'ı transfer etti

Bir son dakika haberine göre Spor Toto 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, Caner Hüseyin Bağ'ı renklerine kattı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, Caner Hüseyin Bağ'ı renklerine kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, sol kanat oyuncusu 31 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

A. Üsküdar 1908, Nazilli Belediye, Hatayspor, Giresunspor ve Eyüpspor takımlarında oynayan Bağ, 354 maçta 44 gol attı.

AA / Ahmet Pesen - Spor

Hüseyin Bağ Spor Haberler Son Dakika

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