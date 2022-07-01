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Son dakika haberleri | Medipol Başakşehir, Lorient'den Eren Karaağaç'ı transfer etti

AA - Ercan Doğan - Spor
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Son dakika haberleri | Medipol Başakşehir, Lorient'den Eren Karaağaç'ı transfer etti

Son dakika haberleri: Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Fransız kulübü Lorient'den 19 yaşındaki stoper Eren Karaağaç'ı renklerine bağladı.

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Fransız kulübü Lorient'den 19 yaşındaki stoper Eren Karaağaç'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun transferi için Lorient ile anlaşmanın sağlandığı ve Eren Karaağaç ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kulübün asbaşkanı Mustafa Eröğüt'ün de yer aldığı törenle Eren'in sözleşmeyi imzaladığı kaydedilerek, "Genç futbolcuya ailemize 'hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

AA / Ercan Doğan - Spor

Başakşehir Lorient Spor Haberler Son Dakika

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