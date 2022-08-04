Son dakika haberleri | Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Taya Reimer'i transfer etti Son dakika haberleri: Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, ABD'li pivot Taya Reimer'i kadrosuna kattı. Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, ABD'li pivot Taya Reimer'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fransa'nın Charnay Basket Bourgogne takımında forma giyen 27 yaşındaki ve 1,93 metre boyundaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı bildirildi. Notre Dame ile NCAA'de forma giymeye başlayan Reimer, 2018-2019 sezonunda İtalya'nın Piramis Torino takımına transfer oldu. 2019-2020 sezonunda Yunanistan'ın Sporting Athens takımının kadrosunda yer alan tecrübeli oyuncu, 2020-2021 sezonunda ise Yunanistan'da Olimpiyakos ve İtalya'da Della Fiore Broni ekiplerinin formasını giydi. Geçen sezonun başında Polonya'nın Enea Poznan takımında oynayan Reimer, sezonu Charnay Basket Bourgogne formasıyla tamamladı. Spor AA / Ercan Doğan Tam Gemi Şok Denemeleri basketbol Beşiktaş Fransa Spor Haberler Son Dakika

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