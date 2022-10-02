Son dakika haberleri... Berat Özdemir attığı golle takımına 1 puan kazandırdı Spor Haberleri Son dakika haberler... Sezon başında Trabzonspor'dan Suudi Arabistan Ligi takımlarından El İttifak'a transfer olan Berat Özdemir, yeni takımıyla ilk gol sevincini yaşadı. Sezon başında Trabzonspor'dan Suudi Arabistan Ligi takımlarından El İttifak'a transfer olan Berat Özdemir, yeni takımıyla ilk gol sevincini yaşadı. Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 5. haftasında milli futbolcu Berat Özdemir'in takımı El İttifak, deplasmanda Al Wahda ile karşılaştı. Al Wahda, Jean-David Beauguel'in golüyle 8. dakikada 1-0 öne geçti. 45. dakikada sahneye çıkan Berat Ayberk Özdemir, Mohammed Al Kuwaykibi'nin asistinde topu ağlarla buluşturdu ve skoru eşitledi. Mücadelenin geri kalanında başka gol olmayınca müsabaka 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından El İttifak, puanını 5'e yükselterek 9. sırada yer aldı. Arabistan ekibiyle ligde çıktığı 5 maçın 4'ünde 90 dakika sahada kalan Berat Özdemir, toplam 436 dakika süre aldı. Maçtan sonra Umre ziyareti Milli futbolcu Berat Özdemir, gol attığı maçın ardından Mekke şehrine giderek takım arkadaşlarıyla birlikte Umre ibadeti gerçekleştirdi. 24 yaşındaki futbolcu, Kabe'deki ihramlı fotoğrafını sosyal medya hesabından da paylaştı. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Suudi Arabistan Berat Özdemir Trabzonspor Spor Haberler Son Dakika

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