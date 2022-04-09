Valerien Ismael: "Her şeyi kazanmak istiyorum, bunun için buradayım" -1

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael:

"Her maç daha da ileriye gideceğiz"

İSTANBUL - Alanyaspor karşısında 4-1 kazanan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Valerien Ismael maçın ardından konuştu. Her maçı kazanmak istediğini ve bunun için Beşiktaş'ta olduğunu söyleyen Fransız çalıştırıcı, "Her maç daha da ileriye gideceğiz" diye konuştu.

Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor'u sahasında 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Valerien Ismael maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Öncelikle taraftarlara sıcak karşılamaları için teşekkür eden Valerien Ismael, "Taraftarımıza bu sıcak karşılamadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bugün ben ve ailem için harika bir atmosfer vardı. Evinizde böyle bir atmosferde böyle başlamanız gerekiyor. Taraftarın tüm inancını hissettik. Yediğimiz golden sonra çabuk ve iyi reaksiyon gösterdik. İkinci yarıda da oyunu kontrol ettik. İyi oyuncu değişiklikleri yaptık. Herkes birbiri için savaştı. Kalitemiz de fark oluşturdu. Şu anda biraz dinlenmemiz gerekiyor" dedi. Takımın kaliteli bir kadrosu olduğunu ifade eden Fransız çalıştırıcı "Şu anda kaliteli bir kadromuz var. Tabii ki bazı şeyler için zamana ihtiyaç var. Şu andaki hedefimiz sezonu güçlü şekilde bitirmek. Her maçta birbirimize daha fazla inanmak istiyoruz. Bugün inancımızın daha da arttığını düşünüyorum. Her maç daha da ileriye gideceğiz" açıklamasını yaotı. Her maçta planlarının maça göre değişeceğini söyleyen Ismael, "Bu durumlar maça göre değişecektir. Bugün daha fazla çalışan olmamız gereken bir maçtı. Topun bizde olduğu her anda etkili olmamız gerekti ve olduk. Bugün taktiksel olarak sabırlı olmamız gereken bir maçtı. Haftaya daha da çok topa sahip olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Topa sahip olmanın çok önemi yok"

Devre arasında ve maç içinde oyuncularla yapılan toplantılarla ilgili konuşan Ismael, "Bazı durumlarda taktiksel olarak detayları futbolculara söylememiz gerekiyor. Bugün rakibin iyi oynadığı dönemler oldu ve bu durumlarda baskı konusunda neler yapacağımızı konuştuk. Bu durumlarda çözüm üretmek önemli. Tempomuz arttıkça daha fazla çözüm üreteceğiz. Henüz ilk maçlarımızı oynuyoruz. Özgüvenimiz arttıkça daha iyi ve daha özgüvenli çözümlerimiz olacaktır. Benim de hoca olarak yapmam gereken bu" dedi. Alanyaspor'un ikinci yarıda yüksek topa sahip olma oranı hakkında da konuşan Ismael, "Futbolda topa sahip olmanın çok önemi yok. Günün sonunda 4-1 kazanan biz olduk ve en önemli taraf budur. Maç 3-1 iken rakibin çözüm aradığı durumlarda, özellikle attığımız 3. golde rakibi hataya zorladığımızı söyleyebilirim. Devre arasında biraz benzer şeyler söyledim. Rakibin mutlaka geleceğini, önde basarsak basalım, basmıyorsak bekleyelim dedik. Bugün için söyleyeceklerim bunlar" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki sezonun planlamasını yapıyoruz"

Batshuayi dahil bütün futbolcularla konuştuğunu ve hepsini anlamaya çalıştığını söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, "Neden göstermemiz gereken performansı daha öncesinde gösteremediğimizi anlamak istiyorum. Belki biraz özgürlükle bazı şeyler daha farklı oluyordur. Benim işim, futbolcuların en iyi performansını göstermesini sağlamak, en doğru oyun planını yapmak" dedi. Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması hakkında da konuşan Ismael, "Şu anda isim vermek istemiyorum. Bu noktada değiliz. Sportif Direktörümüz Ceyhun Bey'le önümüzdeki sezonla alakalı planları tabii ki konuşuyoruz. Şu anda hedefimiz bu sezonu en tepede bitirebilmek. Önümüzdeki seneyle alakalı planlarımız var ama yorum yapmak istemiyorum" diye konuştu. Son olarak hem oyun sistemi hem de taraftar hakkında açıklamalarda bulunan Fransız teknik adam, "Bu sistemle 3 yılda 150 maçın üzerinde oynadım. Farklı seviyelerde, farklı liglerde çok maça çıktım. Bu dizilişi biliyorum. Hücumsal, ofansif ve defansif detaylara hakimim. Doğru oyuncularla doğru sonucu almaya çalışıyorum. Taraftara diyebileceğim tek şey, teşekkür ederim. Sözünü verebileceğim her şeyi yapacağım. Kazanmak istiyorum ve bunun için buradayım. Futbol bir sonuç oyunudur. İşler iyi gittiğinde enerjinin nasıl olduğunu hepimiz görüyoruz. İşler olumsuz olunca da tersi oluyor ama inşallah olabildiğince maç kazanacağız" diyerek sözlerini tamamladı.