Son dakika haberi! Suluova'da 15 Temmuz Şehitleri Futbol Turnuvası düzenlendi Gelen son dakika haberlerine göre Suluova'da 15 Temmuz Şehitleri Futbol Turnuvası düzenlendi. Suluova'da 15 Temmuz Şehitleri Futbol Turnuvası düzenlendi. Suluova Belediyesi ile Amasya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından düzenlenen turnuva, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Suluova Kaymakamı Abdullah Şen ve Belediye Başkanı Fatih Üçok'un vuruşuyla başladı. Turnuvaya, Gümüşhacıköy, Amasya, Taşova, Havza, Merzifon ve Suluova'dan 9 takımda 200 sporcu katıldı. Belediye Başkanı Fatih Üçok, turnuvanın sonunda kardeşliğin kazanacağını belirterek, tüm takımlara başarılar diledi. AA / Seyfullah Uzun - Spor Fatih Üçok Suluova Futbol Spor Haberler Son Dakika

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