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Son dakika haberi... Göztepe, Tarık Çamdal'ı transfer etti

Spor Haberleri

Son dakika haberi... Göztepe, Tarık Çamdal'ı transfer etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Tarık Çamdal'ı kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Tarık Çamdal'ı kadrosuna kattı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 1 yıllık sözleşme imzalanan 31 yaşındaki Tarık Çamdal'ın futbola TSV 1860 Münih altyapısında başladığı belirtildi.

Tarık Çamdal'ın daha sonra Eskişehirspor, Galatasaray, Antalyaspor, Adana Demirspor ve Tuzlaspor takımlarının formasını giydiği bildirildi.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

Tarık Çamdal Münih Spor Haberler Son Dakika

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