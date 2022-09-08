Son dakika haberi... Göztepe, Tarık Çamdal'ı transfer etti
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Tarık Çamdal'ı kadrosuna kattı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Tarık Çamdal'ı kadrosuna kattı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 1 yıllık sözleşme imzalanan 31 yaşındaki Tarık Çamdal'ın futbola TSV 1860 Münih altyapısında başladığı belirtildi.
Tarık Çamdal'ın daha sonra Eskişehirspor, Galatasaray, Antalyaspor, Adana Demirspor ve Tuzlaspor takımlarının formasını giydiği bildirildi.
Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor