Son dakika haberi... Rıdvan Yılmaz, Rangers'a transfer oldu Edinilen son dakika haberine göre Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın transferi için İskoçya ekibi Glasgow Rangers ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın transferi için İskoçya ekibi Glasgow Rangers ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers FC Kulübü'ne kesin transferi konusunda; 4.000.000 Avro garanti bedel, 2.250.000 Avro şarta bağlı bedel ve oyuncunun Rangers FC ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net transfer gelirinin %20'sinin şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır." İskoç ekibi ise sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Rangers'a hoş geldin Rıdvan Yılmaz" mesajıyla transferi taraftarlarına duyurdu. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Spor ›› Son dakika haberi... Rıdvan Yılmaz, Rangers'a transfer oldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.