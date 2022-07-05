19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda erkekler 100 metre kurbağalamada Berkay Ömer Öğretir altın, Emre Sakçı gümüş madalya kazandı. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda erkekler 100 metre kurbağalamada Berkay Ömer Öğretir altın, Emre Sakçı gümüş madalya kazandı. Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda erkekler 100 metre kurbağalama finalleri yapıldı. Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, 1.00.03'lük derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın, 1.00.19'luk derecesiyle Emre Sakçı da gümüş madalya kazandı. AA / Muhammed Boztepe - Spor Emre Sakçı Cezayir Spor Haberler

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