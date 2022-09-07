Son Dakika: Galatasaray'dan peş peşe KAP bildirimi! Mathias Ross da Aslan oldu

Son dakika: Mauro Icardi ve Yusuf Demir transferlerini KAP'a bildiren Galatasaray, Aalborg'dan 21 yaşındaki stoper Mathias Ross'u da renklerine bağladı.

Transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala Galatasaray'dan peş peşe KAP bildirimleri geliyor. Sarı-kırmızılılar, Icardi ve Yusuf Demir'in ardından bir bomba daha patlattı.

ROSS, GALATASARAY'DA

Galatasaray, Mathias Ross transferi için yaptığı KAP bildiriminde, "Profesyonel futbolcu Mathias Ross Jensen'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Aalborg BK ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

21 YAŞINA KADAR 104 RESMİ MAÇA ÇIKTI

Aalborg altyapısından yetişen Mathias Ross, 17 yaşında profesyonel oldu ve düzenli olarak süre bulmaya başladı. 21 yaşında olmasına karşın Aalborg formasıyla 104 resmi maça çıktı. Ross, Danimarka alt yaş milli takımlarında da toplam 32 kez forma giydi.