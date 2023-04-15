Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Başkanımız Ali Koç giderse ben yokum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2-1 kazanılan Ankaragücü karşılaşmasından sonra takımdaki geleceğiyle ilgili ilk kez net bir açıklama yaptı. Portekizli hoca, "Başkanımız kalmazsa seneye burada yokum. Başkanımız kalırsa farklı bir senaryo olur" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Başkanımız beni davet etti. Önümüzdeki sene için neler yapabileceğimiz konuştuk. Her zaman olduğu gibi kararımı son gün veriyorum. Başkanımız kalırsa senaryo farklı olur. Başkanımız olmazsa seneye ben burada olmam" dedi.

Jesus'un açıklamaları:

"Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu takım pes etmeyen bir takım. Bu takım ruhu olan bir takım. Fiziksel olarak da iyi durumdayız. Bugünkü galibiyet oyuncuların hakkıydı. Sonuna kadar inandılar. İrfan sonradan girdi, iki golde de katkısı var.

"TARAFTARIMIZI ANLAMIYORUM"

Valencia şu anda bu ligde en çok gol atan futbolcu. Bir pozisyon kaçırdı diye nasıl ıslıklanıyor? Bunu anlayamıyorum. Taraftarların ne istediklerini anlayamıyorum.

"ARTIK OYUNCU SEÇMESİNLER"

Taraftarımızın desteğini hissetmezsek, işler zorlaşabiliyor. Oyuncu seçmesinler. Bunu hiçbir yerde görmedim daha önce. Bu oyuncular, bu kulübün bir parçası. Onların kalpten sevdiği bu kulübün parçası.

"TARAFTARDAN YARDIM GÖRMÜYORUM"

İrfan sonradan oyuna girdi ama katkı sağladı. Taraftar da girerken çok iyi tepki vermedi. Ben anlamıyorum sezonun bu bölümünde neden taraftar oyuncusunu ıslıklar. Daha performans bile vermedi. Tüm oyuncularıma inandığım gibi ona da inanıyorum. O yüzden buradayım, bu oyuncu grubuna inanıyorum. İkinci golden sonra maçın bitmesine 1 dakika vardı. Taraftardan takımı ve oyuncuları desteklemelerini istedim. Maçta taraftarın çok yardımını göremedim. Her maç final maçı. Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bugün İrfan'ın daha önce Arao ve Valencia'nın başına geldi.

"BU TAKIM PES ETMİYOR"

Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu takım pes etmeyen, son saniyeye kadar mücadele eden, özgüvenli ve karakterli bir takım. Bugünkü galibiyet genel olarak oyuncularımın hakkıydı. Sonuna kadar inandılar.

"BAŞKANIMIZ OLMAZSA BEN YOKUM"

Başkanımız sonuç ne olursa olsun gelecek sene için konuşmak istedi. Ben ise son gün karar vereceğimi belirttim. Fakat başkanımız burada kalırsa benim için senaryo değişebilir ama başkanımız giderse ben seneye burada olmam

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