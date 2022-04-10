Son Dakika: Kupayı kıl payı kaçırdık! Fenerbahçe Safiport, Euroleague'de ikinci oldu
Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Son dakika! Euroleague Kadınlar Dörtlü Finali'nde Macaristan ekibi Sopron Basket'e 60-55 yenilen Fenerbahçe Safiport, ikinci oldu
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmadan temsilcimiz mağlup ayrıldı. Fenerbahçe Safiport, EuroLeague finalinde Sopron Basket'e 60-55 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı.
FİNAL ŞANSSIZLIĞI
Fenerbahçe, tarihinde dördüncü kez FIBA Kadınlar EuroLeague'de final oynadı. Ancak daha önce üç kez finalde kaybettiği kupada temsilcimiz şanssızlığını yine kıramadı.
BİR FİNALİ GALATASARAY ALDI
Fenerbahçe, 2013'te finalde Rusya'dan UMMC Ekaterinburg'a 82-56, 2014'te Türkiye'de büyük bir rekabet içinde olduğu Galatasaray'a 69-58 ve 2017'de ise Rusya'dan Dinamo Kursk'a 77-63 mağlup olarak ikincilikle yetindi.