Son Dakika: Fenerbahçe, Makedon sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiraladı - Haberler

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Son Dakika: Fenerbahçe, Makedon sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiraladı

Son Dakika: Fenerbahçe, Makedon sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiraladı

Fenerbahçe, Makedon sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiraladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu görüşmeleri sürdürmek için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

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Fenerbahçe bir süredir sürdürdüğü transfer çalışmalarını sonlandırdı ve yeni sol bekine kavuştu. Sarı lacivertli ekip 30 yaşındaki Makedon futbolcu Ezgjan Alioski ile anlaşma sağladı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu görüşmeleri sürdürmek için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

1 YILLIK KİRALIK

Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiraladı. Yıldızı İngiltere ekibi Leeds United'da parlayan oyuncu geçen sezon Al Ahli formasıyla 30 maçta forma giydi. Tecrübeli sol kanat, 6 gol 9 asistle sezonu tamamladı.

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Fenerbahçe Spor Haberler Son Dakika

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