Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselmesi halinde Differdange-Maribor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak

Spor Haberleri

Son dakika: Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselmesi halinde Differdange-Maribor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Zimbru'yu elemesi durumunda 3. eleme turundaki rakibi Differdange-Maribor galibi olacak.

İşte eşleşmeler;

  • Beşiktaş/Tirana - Zeljeznicar-Neftçi Bakü
  • Fenerbahçe/Zimbru - Differdange / Maribor
  • Adana Demirspor/Cluj - NK Osijek / ZTE

3. ÖN ELEME TURU AĞUSTOS'TA

UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu maçları 26-27 Temmuz, 2-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 3. eleme turlarında ise 10 Ağustos'ta ilk maç, 17 Ağustos'ta rövanş heyecanları olacak.

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselmesi halinde Differdange-Maribor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe Spor Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title