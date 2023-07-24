Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselmesi halinde Differdange-Maribor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak
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Son dakika: Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselmesi halinde Differdange-Maribor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Zimbru'yu elemesi durumunda 3. eleme turundaki rakibi Differdange-Maribor galibi olacak.
İşte eşleşmeler;
- Beşiktaş/Tirana - Zeljeznicar-Neftçi Bakü
- Fenerbahçe/Zimbru - Differdange / Maribor
- Adana Demirspor/Cluj - NK Osijek / ZTE
3. ÖN ELEME TURU AĞUSTOS'TA
UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu maçları 26-27 Temmuz, 2-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 3. eleme turlarında ise 10 Ağustos'ta ilk maç, 17 Ağustos'ta rövanş heyecanları olacak.
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023