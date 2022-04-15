Son Dakika: Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euroya resmen aldı

Fenerbahçe, Diego Rossi'nin bonservisinin 5.5 milyon avro karşılığında alındığını ve oyuncuyla 2025'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den Diego Rossi açıklaması:

"Diego Rossi'nin, 5.500.000 Euro bonservis bedeli karşılığında kalıcı olarak kadromuza katılması konusunda Major League Soccer (MLS) ile mutabık kalınmıştır. Oyuncu ile 31.05.2025 tarihinde sona erecek; 2022-23, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır."

11 GOLE KATKI

Sezon başında MLS ekibinden transfer edilen Diego Rossi, 25 lig maçında 4 gol atıp 7 asist yaptı. 11 gole katkı sağlayan 24 yaşındaki futbolcu, Uruguay Milli Takımı'na davet edildi.

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