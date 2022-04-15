Son Dakika: Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euroya resmen aldı
Haberler.com - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika: Fenerbahçe, Diego Rossi'nin bonservisinin alındığını KAP'a bildirdi. Diego Rossi'nin bonservisi için ABD MLS ekibi Los Angeles'a 5.5 milyon euro ödenecek.
Fenerbahçe, Diego Rossi'nin bonservisinin 5.5 milyon avro karşılığında alındığını ve oyuncuyla 2025'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
Fenerbahçe'den Diego Rossi açıklaması:
"Diego Rossi'nin, 5.500.000 Euro bonservis bedeli karşılığında kalıcı olarak kadromuza katılması konusunda Major League Soccer (MLS) ile mutabık kalınmıştır. Oyuncu ile 31.05.2025 tarihinde sona erecek; 2022-23, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır."
11 GOLE KATKI
Sezon başında MLS ekibinden transfer edilen Diego Rossi, 25 lig maçında 4 gol atıp 7 asist yaptı. 11 gole katkı sağlayan 24 yaşındaki futbolcu, Uruguay Milli Takımı'na davet edildi.
Haberler.com - Spor