Son Dakika: Fenerbahçe, Kim Min-jae'nin transferi için Rennes ile anlaştı! İşte satış bedeli
Haberler.com - Emre İliksiz - Spor
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Son dakika: Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki Güney Koreli stoperi, Kim Min-jae'nin transferi için Rennes kulübüyle anlaşmaya varıldı. Oyuncunun kontratındaki serbest kalma bedelini devreye sokan Fransız ekibi, bu transfer için sarı-lacivertlilere 18 milyon euro ödeyecek.
Geçen sezonun başında Çin'den Fenerbahçe'ye transfer olan Güney Koreli savunmacı, gösterdiği performansla pek çok Avrupalı kulübün radarına girdi.
RENNES'E GİDİYOR
Yeni sezonda Ligue 1'de mücadele edecek olan Kim Min-jae'nin transferi için Fenerbahçe, Rennes kulübüyle anlaştı. 25 yaşındaki başarılı defans oyuncusunun sağlık kontrolleri ve imza için Fransa'ya gitmesi bekleniyor.
18 MİLYON EURO ÖDEYECEKLER
Rennes, oyuncunun kontratındaki serbest kalma bedelini devreye soktu. Fransız ekibi bu transfer için Fenerbahçe'ye 18 milyon euro ödeyecek.