Son Dakika: Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, İtalyan ekibi Beretta Famila Schio'yu eleyerek EuroLeague'de finale çıktı
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Son dakika: Fenerbahçe Alagöz Holding, Çekya'nın başkenti Prag'ta düzenlenen Kadınlar EuroLeague Final Four'da İtalyan Famila Schio ekibini 77-70 yenerek finale yükseldi.
Fenerbahçe Alagöz Holding, EuroLeague Kadınlar Dörtlü Final'in ilk yarı final karşılaşmasında İtalyan ekibi Beretta Familia Schio'yu 77-70 mağlup ederek finale yükseldi.
BEŞİNCİ KEZ FİNAL
EuroLeague Kadınlar Dörtlü Final'in ilk yarı final maçında Familia Schio'yu mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe, tarihinde 5'inci kez bu organizasyonda finale yükseldi. 2012-13, 2013-14, 2016-17 ve 2021-22 sezonlarında finale yükselen Fenerbahçe, bu kupayı kazanamamıştı.
FİNAL MAÇI PAZAR
Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi ise ev sahibi USK Praha – ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi eşleşmesinin galibi olacak. Organizasyonda final maçı, 16 Nisan Pazar günü TSİ 21.00'de oynanacak.