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Son Dakika: Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, İtalyan ekibi Beretta Famila Schio'yu eleyerek EuroLeague'de finale çıktı

Son Dakika: Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, İtalyan ekibi Beretta Famila Schio'yu eleyerek EuroLeague'de finale çıktı

Spor Haberleri

Son dakika: Fenerbahçe Alagöz Holding, Çekya'nın başkenti Prag'ta düzenlenen Kadınlar EuroLeague Final Four'da İtalyan Famila Schio ekibini 77-70 yenerek finale yükseldi.

Fenerbahçe Alagöz Holding, EuroLeague Kadınlar Dörtlü Final'in ilk yarı final karşılaşmasında İtalyan ekibi Beretta Familia Schio'yu 77-70 mağlup ederek finale yükseldi.

BEŞİNCİ KEZ FİNAL

EuroLeague Kadınlar Dörtlü Final'in ilk yarı final maçında Familia Schio'yu mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe, tarihinde 5'inci kez bu organizasyonda finale yükseldi. 2012-13, 2013-14, 2016-17 ve 2021-22 sezonlarında finale yükselen Fenerbahçe, bu kupayı kazanamamıştı.

Son Dakika: Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, İtalyan ekibi Beretta Famila Schio'yu eleyerek EuroLeague'de finale çıktı

FİNAL MAÇI PAZAR

Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi ise ev sahibi USK Praha – ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi eşleşmesinin galibi olacak. Organizasyonda final maçı, 16 Nisan Pazar günü TSİ 21.00'de oynanacak.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Fenerbahçe basketbol Spor Haberler Son Dakika

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Yorumlar (1)

Mustafa Güneş:

Fenerbahçe final ve mağlup hiç yanıltmazlar sağolsunlar :)

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