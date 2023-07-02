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İsmail Kartal ilk neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 3 isim ile yollar ayrıldı

Spor Haberleri

Yeni sezonda İsmail Kartal'la yola devam eden Fenerbahçe'de yıldız futbolculardan Berisha, Alioski ve Pelkas ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Teknik direktörlük göevine yeniden İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'de gelecek sezon için kadro planlanması yapılıyor. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklmada, Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha'nın takımdan ayrıldığını açıkladı.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha'nın takımdan ayrıldığı açıklandı.

İşte Fenerbahçe'den yaplan o açıklama;

"Teşekkür Ederiz Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha ile yollarımız ayrılmıştır.

Augsburg Kulübü'nün satın alma opsiyonunu kullanarak transfer ettiği Mergim Berisha'ya, sözleşmeleri sona ererek takımımızdan ayrılan Dimitris Pelkas ve Ezgjan Alioski'ye katkıları için teşekkür ediyor;

Kariyerlerinin geri kalanında başarılar diliyoruz."

Son Dakika: Fenerbahçe, Berisha, Alioski ve Pelkas ile yollarını ayırdı

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Fenerbahçe Spor Haberler

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