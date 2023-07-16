Son Dakika: Fenerbahçe, Ajax ile yollarını ayıran Dusan Tadic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Son dakika: Fenerbahçe, Ajax ile yollarını ayıran 34 yaşındaki Sırp oyuncu Dusan Tadic ile senelik 4.2 milyon euro ücret karşılığında 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, dün geç saatlerde İstanbul'a getirdiği yıldız oyuncu Dusan Tadic'i kadrosuna kattı. Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Oyuncuya önümüzdeki 2 sezon için yıllık 4 milyon 200 bin avro ödeneceği duyuruldu.

YILLIK 4.2 MİLYON AVRO ÖDENECEK

Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Dusan Tadic'in kulübümüze transferi konusunda kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için sezonluk 4.200.000 Avro ödenecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız" denildi.

"TARAFTARIMIZIN ENERJİSİYLE ÇOK BAŞARILI OLACAĞIZ"

Tadic ilk açıklamasında; "Böylesine büyük bir kulübün parçası olmak harika bir duygu. Fenerbahçe'nin harika bir taraftarı var ve onların önünde futbol oynamak için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe taraftarı ile birçok kupa kazanmak istiyorum. Bizim için çok değerliler. Onların desteklerine çok ihtiyacımız var. Taraftarlarımızın enerjisi ile birlikte çok başarılı olacağız." dedi.