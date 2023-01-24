Gerginlik tırmanıyor! Dursun Özbek'ten Ali Koç'un "Televizyona çıkalım" davetine sert cevap

Galatasaray'ın resmi hesaplarından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına cevap verildi. Dursun Özbek, Koç'un "Televizyona çıkalım" davetine olumsuz yanıt verildi.

İşte Dursun Özbek'in açıklaması:

"BAŞARISIZLIKLARI TELAFİ ETME ÇABASI"

"Tarafıma yaptığınız çağrı metnini üzülerek okudum. Bu metinle başkanı olduğunuz Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Türk futbolunda "Herkes için adalet arayışımız yerine saha dışına çıkarma amacına yönelik bir çaba içerisinde olduğu net bir şekilde görülüyor. Bu tip beyhude çabaların sebeplerini gayet iyi anlıyorum. Sahada yaşanan başarısızlıkları saha dışında, bir umutla telafi etmeye çalışan bu tip yaklaşımların Türk futboluna hiçbir faydası olmayacağını sizler de bizim gibi biliyorsunuz"

"AYRICALIK İSTEYENLERİN KARŞISINDAYIZ"

"Biz, futbolun sahada oynandığını ve adaletin herkes için önemli olduğunu tüm paydaşlara hatırlatmaya devam edeceğiz. Kendileri için ayrıcalık isteyip sistemi buna göre dizayn etmeye çalışanların karşısında da her zaman duracağız."

"REKABETİMİZİ SAHA İÇİNDE SÜRDÜRECEĞİZ"

Türk futbolunun ve kulüplerimizin vizyonunu geliştirmek, değerini artırmak için ortak bir çaba ve sağduyuyla hareket etmek, hepimizin sorumluluğu olmalı. Biz tüm bu aksi çabalara inat, rekabetimizi saha içinde sürdüreceğiz."