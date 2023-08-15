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Son Dakika: Beşiktaş, Milot Rashica için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Spor Haberleri

Son dakika: Beşiktaş, Milot Rashica'nın transferi konusunda, futbolcu ve Norwich City ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Transfer çalışmalarına devem eden ve geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Milot Rashica için devreye giren Beşiktaş, oyuncunun transferini KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Norwich City FC ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Siyah beyazlılar, Rashica'yı 5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Beşiktaş'ın Rashica ile de 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Milot Rashica, bu gece saat 01.10'da sağlık kontrolü için İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Milot Rashica Galatasaray Beşiktaş Spor Haberler Son Dakika

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