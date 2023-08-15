Son Dakika: Beşiktaş, Milot Rashica için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Son dakika: Beşiktaş, Milot Rashica'nın transferi konusunda, futbolcu ve Norwich City ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Transfer çalışmalarına devem eden ve geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Milot Rashica için devreye giren Beşiktaş, oyuncunun transferini KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Norwich City FC ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

BEŞİKTAŞ'IN ÖDEYECEĞİ RAKAM

Siyah beyazlılar, Rashica'yı 5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

OYUNCU İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş'ın Rashica ile de 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

İSTANBUL'A GELİYOR

Milot Rashica, bu gece saat 01.10'da sağlık kontrolü için İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak.