Son Dakika: Arda Güler sonunda kadroda! Rayo Vallecano karşısında ilk maçına çıkacak

La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano'yu ağırlayacak. Mücadele öncesinde açıklamalarda bulunan eflatun beyazlıların hocası Carlo Ancelotti, Arda Güler'in kadroda olacağını söyledi.

"ÖZEL BİR PLAN HAZIRLAYACAĞIZ"

Ancelotti yaptığı açıklamada, "Arda Güler, maçın kadrosunda yer alacak. Takımla birlikte antrenman yapıyor, elbette dakikalara ihtiyacı var. Durumunu düzeltmek için özel bir plan hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

MAÇ NE ZAMAN?

La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid ile Rayo Vallecano arasında oynanacak mücadele 5 Kasım Pazar akşamı saat 23.00'te başlayacak.