Kazımcan Karataş, Galatasaray'da! Altay'dan genç oyuncuya duygu dolu veda

Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Aslan, yerli isimlere imza attırmaya devam ediyor. İlk olarak Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katan Galatasaray, sol bek mevkiinde görev yapan 19 yaşınki oyuncu Kazımcan Karataş'ı kadrosuna kattı.

EYÜPSPOR'A TRANSFER OLMADI

Eyüpspor'un, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Kazımcan Karataş'ı kadrosuna katıp ardından Galatasaray'a kiralayacağı öne sürülmüştü. Galatasaray ise genç sol beki Altay'dan bonservisiyle birlikte transfer etti.

ALTAY DUYURDU

İzmir temsilcisi Altay, genç futbolcu Kazımcan Karataş'a duygu dolu sözlerle veda etti, Altay bu transferi duyururken, "16 Ocak 2003'te İzmir'de dünyaya gelen profesyonel futbolcumuz, evladımız Kazımcan Karataş'ın transferi konusunda Galatasaray Spor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Futbola Altay'ımızda başlayan, Altay Spor Okulları'nda yetişen, ardından altyapımızda her yaş grubundaki takımlarımızda forma giyen, U17-U19 ve U-21 Milli Takımı'mızın oyuncusu olan evladımız Kazımcan Karataş'a kulübümüze verdiği tüm hizmetler için çok teşekkür ederiz, Yolun açık olsun bizim çocuk... Camiamıza ve kamuoyuna duyurulur" ifadelerini kullandı.