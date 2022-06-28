Son dakika haberi! Adem Asil, altın madalya kazandı
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Edinilen son dakika haberine göre Milli cimnastikçi Adem Asil, Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı.
Milli cimnastikçi Adem Asil, Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı.
Cezayir'in Oran kentinde devam eden 19. Akdeniz Oyunları'nda milli sporcular başarılı sonuçlara imza atıyor. Milli cimnastikçi Adem Asil bireysel genel tasnif finalinde toplamda 84.700 puanla altın madalyanın sahibi oldu.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Spor