Son dakika haberi! Adem Asil, altın madalya kazandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Adem Asil, altın madalya kazandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Adem Asil, altın madalya kazandı

Edinilen son dakika haberine göre Milli cimnastikçi Adem Asil, Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı.

Milli cimnastikçi Adem Asil, Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı.

Cezayir'in Oran kentinde devam eden 19. Akdeniz Oyunları'nda milli sporcular başarılı sonuçlara imza atıyor. Milli cimnastikçi Adem Asil bireysel genel tasnif finalinde toplamda 84.700 puanla altın madalyanın sahibi oldu.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title