Son Dakika: Kuntz'dan sürpriz tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

Son dakika: A Milli Takımımızın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.