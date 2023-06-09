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Son Dakika: Kuntz'dan sürpriz tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

Son Dakika: Kuntz'dan sürpriz tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

Spor Haberleri

Son dakika: A Milli Takımımızın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ve Galler ile karşılaşacak A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı. Kuntz kadroda sürpriz isimlere yer verdi.

ADAY KADRO NETLEŞTİ

A Milli Takım, 16 Haziran'da Letonya ile deplasmanda; 19 Haziran'da Galler ile içerde karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Stefan Kuntz zorlu maçlar öncesi kadro tercihini yaptı.

A Milli Takım'ın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu

Orta Saha/Forvet: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Umut Bozok ve Umut Nayır

Son Dakika: A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

Haberler.com - Spor

Çağlar Söyüncü Zeki Çelik Mert Günok Spor Haberler Son Dakika

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