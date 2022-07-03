Son Dakika: 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu! İlk defa altın kemeri kazandı
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Son dakika: 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, finalde rakibi Mustafa Taş'ı mağlup eden Cengizhan Şimşek oldu. Normal süresi berabere biten müsabakayı puanlama güreşinde kazanan Şimşek, ilk kez altın kemeri kazanma başarısı gösterdi.
Büyük bir heyecana sahne olan 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde Mustafa Taş ile Cengizhan Şimşek karşı karşıya geldi. Cengizhan Şimşek, rakibi Mustafa Taş'ı yenerek başpehlivan oldu.
DEV İSİMLERİ YENEREK FİNALE ÇIKTILAR
Edirne'de bu yıl 661'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık finalinde Mustafa Taş ile Cengizhan Şimşek karşı karşıya geldi. Finale Salih Dorum, Faruk Akkoyun, Osman Aynur, Hüseyin Gümüşalan ve Ertuğrul Dağdeviren'i yenerek çıkan Mustafa Taş ile finale Mederes Saltık, Orhan Okulu, Tanju Gemici ve İsmail Balaban'ı yenerek çıkan Cengizhan Şimşek arasındaki maç, karşılıklı hareketlerle geçti.
CENGİZHAN ŞİMŞEK BAŞPEHLİVAN OLDU
Güreşin ilerleyen dakikalarında hakem heyeti pasif güreşen ve güreşe katılmayan iki başpehlivana birer ihtar verdi. Normal süresi berabere biten müsabakada puanlamaya geçildi. Puanlama güreşinde Mustafa Taş'ı yenen Cengizhan Şimşek, Kırkpınar'ın bu yılki başpehlivanı oldu. Başpehlivan Şimşek'e altın kemerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu taktı.