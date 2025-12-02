Haberler

Son 6 maçta da oynatmadı! Beşiktaş'ta ayrılık

Beşiktaş'ta son 6 maçta da süre bulamayan Felix Uduokhai, ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma veda etmeye hazırlanıyor. Deneyimli stoperin Beşiktaş'tan ayrılmayı düşündüğü ve gelecek teklifleri değerlendireceği belirtildi.

  • Beşiktaşlı stoper Felix Uduokhai, takımdan ayrılmak istiyor.
  • Felix Uduokhai, Beşiktaş'ın son 6 maçında forma giymedi.
  • Felix Uduokhai'nin Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde kalan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken, takımdaki oyuncuların geleceği de belli oluyor.

UDUOKHAI AYRILMAK İSTİYOR

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Beşiktaş'ın geride bıraktığımız sezon kadrosuna kattığı 28 yaşındaki stoper Felix Uduokhai'nin siyah-beyazlı takımdan ayrılmak istiyor. Haberde, Alman stoperin ocak ayında kendisine gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı ve yeniden Bundesliga'ya dönebileceği belirtildi.

SON 6 MAÇTA FORMA GİYMEDİ

Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2027'ye kadar devam eden Uduokhai, Augsburg'dan transfer edilmişti. Türkiye'de toplam 47 maça çıkan deneyimli savunmacı, takımının oynadığı son 6 maçta ise hiç süre alamadı. Uduokhai, siyah-beyazlılar ile gol ya da asist katkısı yapamadı.

