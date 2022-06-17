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Somaspor transfere başladı

Demirören Haber Ajansı - Şevket Yılmaz - Spor
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Somaspor transfere başladı

TFF 2'nci Lig kulüplerinden Somaspor, yeni sezon öncesi dış transferde ilk imzaları kaleci Mert Pala ve orta saha oyuncusu Furkan Birdal'a attırdı.

TFF 2'nci Lig kulüplerinden Somaspor, yeni sezon öncesi dış transferde ilk imzaları kaleci Mert Pala ve orta saha oyuncusu Furkan Birdal'a attırdı. Siyah-beyazlılar, geçen sezon 3'üncü Lig ekibi Siirt İl Özel İdaresi Spor'da görev yapan 25 yaşındaki Mert ve Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı Bartınspor'dan 24 yaşındaki Furkan'la sözleşme imzaladı. Aliağa FK ve Altınordu altyapısında yetişen kaleci Mert, daha sonra Karacabey Birlik, Diyarbekirspor, Bursa Yıldırım kulüplerinde de oynadı. Furkan ise BAL'da Yeniçağa, Devrek Belediyespor'da top koşturdu.


Demirören Haber Ajansı / Şevket Yılmaz - Spor

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