Somaspor Teknik Direktörü Çetin'e Ceza

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Arnavutköy Belediyespor'a 3-1 yenilerek üst üste 3'üncü iç sahada ise 5'inci mağlubiyetini alan ve averajla düşme hattının üstünde yer alan Somaspor'da teknik direktör Recep Çetin, Adanaspor deplasmanı öncesi 1 maç ceza aldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Arnavutköy maçında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle teknik patron Çetin'e 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 20 bin TL para cezası verdi.

