Somaspor, Nazilli Belediyespor'u 2-0 Yendi

STAT: Atatürk

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off'a kalma mücadelesi veren Somaspor evinde alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Eşin Group Nazilli Belediyespor'u 2-0 yenerek umutlarını sürdürdü. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 79'uncu dakikasında Emrecan, Somaspor'u 1-0 öne geçirdi. Somaspor 83'üncü dakikada Yusuf Türk'ün golüyle farkı ikiye çıkarıp rahatladı: 2-0. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, 3 puan Somaspor'un oldu. Bu sonuçla Manisa ekibi 51 puana yükselip bitime 2 maç kala ilk 6 yolunda şansını devam ettirdi. Somaspor, son 2 haftaya Play-Off hattının 3 puan gerisinde girdi. Nazilli Belediyespor ise 45 puanda kalıp küme düşme korkusunu henüz atamadı. Bitime 1 maçı kalan Nazilli, düşme hattının 3 puan üzerinde yer alıyor.