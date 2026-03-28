Somaspor evinde Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Somaspor, evinde oynadığı maçta Kırklarelispor'u 2-0 yenerek galip geldi. Kırklarelispor, maçın başında kırmızı kart görerek 10 kişi kaldı. Somaspor, bu galibiyetle puanını 29'a yükseltti.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Somaspor evinde Kırklarelispor'u 2-0 yenerek galibiyete uzandı. Kırklarelispor maçın 21'inci dakikasında Koray Tekin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Somaspor 33'üncü dakikada Sinan'ın golüyle öne geçti: 1-0. İlk devre Somaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanırken, Enes 90+2'nci dakikada siyah-beyazlıların ikinci golünü kaydetti: 2-0. Somaspor bu galibiyetle 29 puana yükseldi, Kırklarelispor ise 30 puanda kaldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı