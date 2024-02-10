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Somaspor, İnegölspor deplasmanında galibiyet arayacak

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Somaspor, İnegölspor ile deplasmanda karşılaşacak. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, takımının Play-Off yolunda çıkış yapmak için galibiyet aradığını belirtti.

SOMA,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Fethiyespor'la 1-1 berabere kalan Play-Off adaylarından Somaspor yarın deplasmanda İnegölspor'la kozlarını paylaşacak. İnegöl İlçe Stadı'nda Erdem Temel'in yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. 36 puanla 8'inci sırada yer alan Somaspor'un teknik direktörü Burhanettin Basatemür, zorlu deplasmanda kazanıp Play-Off yolunda çıkışa geçmek istediklerini söyledi. Somaspor transferin son gününde Turgutluspor'dan aldığı stoper Yiğit Utku Gök'e 2.5 yıllık resmi imzayı attırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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