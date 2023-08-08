Somaspor, Erkan Şentürk'ü transfer etti

TFF 2'nci Lig takımlarından Somaspor, yeni sezon öncesi genç oyuncu transferlerine devam ediyor. Edirnespor'dan Erkan Şentürk'ü kadrosuna katan ekip, 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi ağırlıkla amatör ve genç oyuncu transferleri yapan Somaspor, Edirnespor'dan 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Erkan Şentürk'ü kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı ekip Galatasaray altyapısında yetişerek daha önce Arnavutköy Belediyespor'da da forma giyen, geçen sezon Edirnespor'da 3'üncü Lig'de 33 maçta 9 gol atan Erkan'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.