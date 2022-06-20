Somaspor'dan 2 takviye daha TFF 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Somaspor, 2 takviye daha yaptı. TFF 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Somaspor, 2 takviye daha yaptı. Siyah-belyazlı ekip 3'üncü Lig temsilcisi Artvin Hopaspor'dan 26 yaşındaki defans oyuncusu Safa Ali Memnun ve Hendekspor'dan 27 yaşındaki forvet Berkay Ekici'yi renklerine kattı. Somaspor dış transferde daha önce Siirt İl Özel İdaresispor'dan 25 yaşındaki kaleci Mert Pala ve Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Bartınspor'dan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Birdal'ı almıştı. Demirören Haber Ajansı / Şevket Yılmaz - Spor Türkiye Futbol Federasyonu Hendekspor Artvin Spor Haberler

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