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Somaspor'da Emrecan Bulut parladı

Somaspor'da Emrecan Bulut parladı

Spor Haberleri

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun son maçında evinde Afyonspor'u 3-2 mağlupetmesine rağmen aldığı 3 puan silme cezasıyla Play-Off'u 1 puan farkla kaçıran Somaspor'da 20 yaşındaki Emrecan Bulut vitrine çıktı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun son maçında evinde Afyonspor'u 3-2 mağlup

etmesine rağmen aldığı 3 puan silme cezasıyla Play-Off'u 1 puan farkla kaçıran Somaspor'da 20 yaşındaki Emrecan Bulut vitrine çıktı. Sezon başında amatör ligdeki Karaköy SFK'dan alınıp profesyonel yapılan henüz 20 yaşındaki futbolcu ilk yılında ligde 15, Türkiye Kupası'nda 1 gol attı. Genç yaşına rağmen ligde gol krallığı yarışını üçüncü sırada bitiren Emrecan, Somaspor'un profesyonel liglerde bir sezonda en çok gol atan oyuncusu oldu. Emrecan'ı Süper Lig'den birçok kulüp yakın takibe aldı.


- Soma
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şevket Yılmaz - Spor

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