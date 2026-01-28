Somaspor, Sinan Alkaş ve Mehmet Gündüz'ü transfer etti
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Somaspor, forvet Sinan Alkaş ve orta saha oyuncusu Mehmet Gündüz ile sözleşme imzaladı. Kulüp, iki oyuncudan önemli katkı bekliyor.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Somaspor, ara dönemde iki transfere imza attırdı. Siyah-beyazlılar, forvet oyuncusu Sinan Alkaş ve orta saha oyuncusu Mehmet Gündüz ile anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, forvet oyuncusu Sinan Alkaş ile anlaşmaya varmıştır. Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Aydın'ın katıldığı imza töreninde Sinan Alkaş ile kiralık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüz, orta saha oyuncusu Mehmet Gündüz ile anlaşmaya varmıştır. Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Aydın'ın katıldığı imza töreninde Mehmet Gündüz ile sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız iki oyuncumuza şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.