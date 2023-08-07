Sökespor, gol kralı Orhan Yüksel'i transfer etti

Bölgesel Amatör Lig (BAL)'de mücadele eden Sökespor, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor. Teknik heyetini belirleyen, 13 futbolcuya yeni sezon için imza attıran Sökespor, iddialı kadro kurma çalışmalarında geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Orhan Yüksel'i de renklerine bağladı.

Geçtiğimiz sezon Sarayköyspor'da forma giyen gol kralı Orhan Yüksel ile daha da güçlendiklerini kaydeden Başkan Küçükali, "Çok iyi bir transfer gerçekleştirdik. Geçen sezon Sarayköyspor'un formasını terleten ve ligin gol kralı olan Orhan Yüksel ile anlaştık. 28 yaşında olan oyuncumuz daha önce Çilimli Belediyespor, Trabzon Doğanspor, Ayvalıkgücü ve Akşehirspor gibi önemli takımlarda top oynamış. Bu arada transfer çalışmalarımız devam ediyor. Görüştüğümüz oyuncular var. Bir kaç gün içerisinde onları da taraftarlarımız ve kamuoyuna açıklayacağız" dedi. - AYDIN